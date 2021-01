Regional 19/01/2021 06:08 SORRISO: Mulher é presa após tentar entrar em unidade penal com droga escondida em colchão Foto por: Polícia Penal Policiais penais do Centro de Ressocialização de Sorriso (CRS) conduziram uma mulher para a delegacia após ela tentar entrar na unidade com um colchão contendo substância análoga à maconha. O caso ocorreu por volta das 14h, neste domingo (17.01). Na ocasião, a mulher de 20 anos levou o colchão e outros pertences a um dos recuperandos que cumprem pena na unidade. Os policiais penais que estavam no plantão desconfiaram da suspeita, quando resolveram averiguar o material. Foi quando encontraram o entorpecente escondido dentro da espuma do colchão. Pela forma como a droga foi escondida, não teve como pesar nem mesmo contabilizar a quantidade apreendida. A mulher e o material foram encaminhados para a delegacia do município.

