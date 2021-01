Regional 19/01/2021 14:26 Nortão Online Carro sai da pista e fica "enterrado" em matagal às margens da MT-320 Um GM Astra, preto, acabou saindo da pista e caindo em meio à vegetação na MT-320, em Colíder, na manhã desta terça-feira. De acordo com a Guarda Municipal de Trânsito, o veículo seguia de Nova Canaã para Colíder, quando na altura da entrada da comunidade Léo Baiano, ocorreu o acidente. Ele alegou para os agentes de trânsito que foi frear, devido a um outro veículo estar mais devagar na sua frente e devido a uma poça de água, seu carro rodou e saiu da pista. O condutor não se feriu. A Guarda Municipal realizou a sinalização, juntamente com a Via Brasil, que removeu o veículo do local. A pista ficou parcialmente interditada, com apenas meia pista, por volta de uma hora e meia. O tráfego agora segue normal.

Voltar + Regional