Regional 20/01/2021 05:56 Folha Max Mulher posta foto em redes sociais e é espancada pelo marido em MT Homem só parou com agressões após pedido dos filhos Foto: Reprodução Policiais do 5º BPM de Rondonópolis (a 212 de Cuiabá) prenderam nesta segunda-feira (18.01), um homem por violência doméstica, no bairro Mathias Neves. A denúncia chegou via 190. No local, a vítima, uma jovem, disse ter sido agredida pelo marido depois de postar fotos deles em uma rede social. Ele não teria gostado, quebrou o celular da vítima e iniciou uma sequência de agressões. Ele só parou com o pedido dos filhos, menores de idade. O agressor e a vítima foram encaminhados à delegacia paras as devidas providências.

