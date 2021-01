Regional 20/01/2021 06:39 Alcione dos Anjos I Comunicação da Presidência do TJMT Juíza da Terceira Vara Cível de Sorriso contrata assessor de gabinete A juíza da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso (420 km de Cuiabá) está selecionando pessoas para o cargo de assessor de gabinete II. O pré-requisito para se candidatar a vaga é ser bacharel em Direito e a contratação está prevista para março de 2021. Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail: tarik.ferreira@tjmt.jus.br até o dia 29/01/2021. De acordo com a magistrada, a escolha do candidato se dará por meio da análise de currículo, teste e entrevista pessoal. Ela ainda ressalta que, por ser um cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração. A jornada é de oito horas diárias e o valor salarial é de R$ 4.789,36 + auxílios R$ 1950,00 = R$ 6.739,36.

