Regional 20/01/2021 17:15 Reporter MT DEU RUIM: Em Mato Grosso mulher invade casa e flagra namorado fazendo sexo com outra; veja vídeo A mulher levou levou uma acompanhante que ficou o tempo todo com a câmera ligada e filmou toda a situação, desde a chegada na casa até o flagrante do casal nu na cama, partindo para a porrada em seguida Uma mulher de 41 anos, nome não divulgado, ficou transtornada e deu uma surra de chinelo no namorado, 43, ao flagrar ele com a amante dentro de casa, completamente em pleno ato sexual na tarde desse domingo (17) no bairro Bento Porto, em Diamantino (208 km da Capital). Uma quarta pessoa envolvida no caso, que acompanhava a traída gravou toda situação e o vídeo está circulando pelas redes sociais. A mulher chega ao endereço abre o portão da propriedade com uma chave e entra, dizendo para quem filma trancar o portão novamente. Ela segue até a casa pega um calçado chinelo e invade o quarto, flagrando o casal na cama. A mulher bate palmas e logo grita ao namorado: “Bonito para sua cara”. Em seguida já parte para cima dele espancando com o calçado que pegou na porta e depois com tapas. Enquanto agride ela desabafa: “Seu desgraçado, você me enganou, eu estava com você e você está com ela?”. O homem simplesmente responde: “Você não está comigo”. A suposta amante, como se não tivesse nada a ver com a situação, levanta da cama e tenta se vestir, porém, a rival deixou o portão da rua trancado. Após toda a confusão o homem procurou a Delegacia de Polícia Civil e registrou um boletim de ocorrência contra a mulher, acusando de invasão e lesão corporal. O caso segue em investigação. Veja o vídeo

