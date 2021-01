Regional 20/01/2021 17:23 MidiaNews Menina de 10 anos sofre tentativa de sequestro em Colíder A criança percebeu a ação, correu e pediu ajuda; a Polícia Civil investiga o caso Uma criança de 10 anos sofreu uma tentativa de sequestro na tarde de domingo (17) em Colíder (632 quilômetros de Cuiabá). De acordo com a Polícia Civil, a família estava em um lago alimentando os peixes com pão quando o fato aconteceu O pão teria acabado e a filha mais velha, a vítima, se ofereceu para ir até um posto próximo ao local para comprar mais. No caminho, a menina percebeu um carro - Gol de cor branca - com dois rapazes sem camisa, que começaram a reduzir a velocidade. Nesse momento a vítima decidiu mudar de lado na rua. Os dois homens fizeram a rotatória e apontaram para a menina enquanto riam. Quando a criança percebeu que estavam indo em sua direção, enquanto abriam a porta do carro, ela começou a gritar e correu em direção a um posto de combustível. No local, a criança recebeu ajuda. A Polícia Civil de Colíder investiga o caso.

