Regional 21/01/2021 05:29 Carolina Holland | Seduc-MT Peixoto de Azevedo ganha nova escola e quadras poliesportivas Seduc-MT assinou quatro convênios com a prefeitura do município Convênio assinado pela Seduc-MT com 26 prefeituras vai levar avanços à educação - Foto por: David Borges/Seduc-MT Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, assinou quatro convênios com a prefeitura de Peixoto de Azevedo na manhã desta terça-feira (19). Um prevê a construção de uma nova escola estadual no município e os outros três são para construção de quadras poliesportivas. A Escola Estadual Luciene Cardoso de Oliveira terá 10 salas de aula e quadra poliesportiva. O terreno fica no Loteamento Nova Esperança, nas ruas Manaus e Parnaíva. A nova unidade terá investimento do Governo do Estado de R$ 3.995.000 e contrapartida de R$ 5 mil por parte do Executivo municipal. Já nas quadras poliesportivas serão R$ 695.000,00 de recursos do Estado e contrapartida de R$ 5 mil da prefeitura, para cada uma. “Isso é um divisor de águas para Peixoto de Azevedo, até porque é uma das cidades com a maior parte de matrículas na rede estadual, sem falar na rede municipal. É um sonho que se torna realidade. Em nome do prefeito Maurício Ferreira de Souza, queremos agradecer o empenho dos nossos representantes. Há muito tempo a gente vinha cobrando os gestores anteriores e nada acontecia”, disse o vice-prefeito Gilmar de Souza. Secretário de Educação, Alan Porto ressaltou que só para o primeiro semestre deste ano estão previstas as inaugurações de oito novas escolas além da conclusão de reforma geral e ampliação de mais sete unidades. “Com os recursos do programa Mais MT, vamos mudar o cenário da educação em Mato Grosso. São R$ 936 milhões para serem investidos em infraestrutura e na área pedagógica até o próximo ano”. Alan Porto enfatiza que os investimentos a infraestrutura das escolas é de extrema importância, ajudando até mesmo no aprendizado. “A Seduc não tem braço para alcançar todo o Estado. Com as parcerias com os municípios vamos garantir obras mais ágeis e prédios adequados para nossos profissionais e estudantes”.

Veja também sobre Peixoto de Azevedo Secretaria de Estado de Educação SEDUC nova escola quadra poliesportiva construção vice-prefeito Gilmar de Souza Voltar + Regional