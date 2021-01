Regional 21/01/2021 07:20 Reporter MT SINOP: Caminhoneiro leva tiro na barriga no pátio de empresa Um caminhoneiro, 23 anos, que não teve o nome divulgado, levou um tiro na barriga durante tentativa de assalto, na madrugada desta quarta-feira (20), no pátio da empresa em que trabalha, localizada às margens da BR-163, em Sinop (500 km de Cuiabá). A vítima foi socorrida e levada às pressas para o Hospital Regional da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), a equipe de resgate foi acionada pelo 190 e prestou socorro ao jovem. Na ambulância, ele contou que saiu do caminhão e foi até a lateral escovar os dentes quando foi abordado por dois homens armados com faca e revólver que anunciaram o assalto Durante a abordagem, o criminoso se assustou com um vulto e acabou efetuando o disparo que acertou a vítima. Em seguida, o jovem correu e pediu socorro em um restaurante vizinho, onde o resgate foi acionado. Os bandidos foragiram e ainda não foram encontrados. A Polícia Civil investiga o caso. O atual estado de saúde da vítima não foi informado.

