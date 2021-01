Regional 21/01/2021 19:00 Cristiane Guerreiro- Assessoria de Imprensa MT - Mulher autuada por ofertar imóveis nas redes sociais Uma mulher foi autuada nesta quarta-feira (20), por volta das 15 horas, no bairro Duque de Caxias, em Cuiabá. A fiscalização do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 19ª Região (CRECI-MT) recebeu denúncias de que a mulher ofertava imóveis nas redes sociais e em grupos de whatsapp, sem possuir o registro profissional. Durante abordagem, a mulher alegou aos fiscais que não se trata da venda de imóveis e que a mesma vende carta de crédito. Os fiscais do CRECI-MT, Peterson Lauro e Giovani Gilmar fizeram a autuação por se tratar de contravenção penal, uma vez que só é permitido anunciar imóveis pessoas com registro profissional. Diretor de Fiscalização Cláudio Neis, disse que essa prática é muito usada para captar clientes, porém é ilegal. “Assessoria de crédito não pode oferecer imóveis, trata-se de exercício ilegal da profissão de corretor. “Empresas de assessoria de crédito que realizarem essa prática serão autuadas e enquadradas no artigo 47, da Lei N° 3.688/41”, informou. Presidente do CRECI, professor Benedito Odário, ressalta que sua gestão trabalha seriamente para proteger a sociedade de falsos corretores e também atua na preservação dos direitos da classe. “Em cada denúncia que recebemos o conselho rapidamente apura. Estamos alcançando resultados significativos”, destacou. Presidente alerta a sociedade que nas veiculações é obrigatório constar o número do CRECI, e que os cidadãos podem pesquisar no site do conselho (www.crecimt.gov.br) se o número divulgado é verídico. A legislação prevê pena para a pessoa que praticar contravenção penal de 15 dias a três meses de detenção e pagamento de multa.

