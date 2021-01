Regional 22/01/2021 06:02 VITÓRIA GOMES l MIDIA NEWS Criminoso invade casa e dispara cinco vezes contra morador em Nova Bandeirantes Um homem de 49 anos precisou ser internado depois de ser baleado, na noite de quarta-feira (20), em Nova Bandeirantes (a 989 km de Cuiabá). O crime ocorreu por volta das 22h40, quando o criminoso, de 44 anos, surpreendeu a vítima ao invadir sua residência portando uma arma. O morador relatou à Polícia Civil que ambos brigaram e a vítima tentou tirar a arma do suspeito. No entanto, não conseguiu conter o atirador, que disparou cinco vezes em sua direção. Após cometer a tentativa de homicídio, o suspeito fugiu da residência para que não fosse preso. Já a vítima foi atingida por dois dos cinco tiros, precisando ser encaminhada para o Hospital de Alta Floresta. O estado de saúde do morador não foi informado. A Polícia Civil foi acionada para atender a ocorrência, porém não conseguiu localizar o autor dos tiros até o momento. O caso segue sendo investigado.

Voltar + Regional