PJC de Nova Monte Verde prende em flagrante homem que matou a tiros um cachorro na zona rural

A equipe da Polícia Civil de Nova Monte Verde (160 km de Alta Floresta) prendeu em flagrante nesta quinta-feira (21) um homem que matou a tiros um cachorro da raça boxer na zona rural da cidade. O suspeito de 28 anos foi autuado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Durante as investigações do crime de maus-tratos de animais com resultado morte, o suspeito informou que mantinha em sua propriedade rural a arma de fogo utilizada no suposto crime.

Investigadores da unidade policial se dirigiram ao local indicado, apreenderam a arma de deram voz de prisão ao homem.

Ele foi conduzido à Delegacia de Nova Monte Verde, onde permanece preso em flagrante delito, aguardando o recolhimento da fiança arbitrada.