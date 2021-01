Regional 22/01/2021 11:42 Reporter MT SORRISO: Jovem compra 2 Iphones na internet e recebe vidro de perfume vazio Foto: Reprodução Um internauta de 25 anos, nome não revelado, foi vítima de um golpe durante uma compra on-line. O consumidor pagou R$ 2.500 por dois Iphones 7, no entanto, recebeu uma caixa contendo um vidro de perfume vazio em sua casa, em Sorriso. O rapaz procurou a Delegacia de Polícia Civil nessa quarta-feira (20) e denunciou o crime, quando repassou todos os dados bancários do boleto pago por ele na aquisição do produto. De acordo com a ocorrência, a compra on-line no dia 7 de janeiro, desde então, o rapaz aguardava a entrega até ser surpreendido negativamente ao receber sua ‘compra’. Ao abrir a caixa, o jovem encontrou o vidro de perfume vazio e tentou contactar o site de vendas, mas não conseguiu falar com o 'vendedor'. Diante disso, ele descobriu que caiu num golpe. A Delegacia de Polícia Civil investiga o caso e tenta rastrear o criminoso pelas informações passadas.

