Regional 22/01/2021 17:55 www.rdnews.com.br Guarantã do Norte: Rapaz denuncia soldado PM por agredi-lo com socos no rosto, ao lado da namorada Um rapaz, de 26 anos, denunciou que foi agredido por um policial militar na madrugada desta quinta (21), em uma conveniência de posto de combustível em Guarantã do Norte (a 780 km da Capital). Conforme informações da denúncia da vítima à Polícia Civil, ele estava com a namorada,17, quando foi abordado pelo soldado. Consta no boletim de ocorrência, que o PM, 27, teria feito alguns questionamentos sobre um vídeo publicado por ele nas redes sociais e o agrediu com socos no rosto. A namorada do rapaz teria tentado separar a briga e ainda sofreu alguns arranhões. Após isso, o soldado da PM teria deixado o local. Por meio de nota, o comandante do 15º Comando Regional da Polícia Militar, com sede em Peixoto de Azevedo, informou que tomou conhecimento da denúncia. Por se tratar de ocorrência em horário de folga, fora do exercício da função militar, o policial responderá criminalmente na Justiça comum. Na esfera militar, o Departamento de Justiça e Disciplina do 15º CR está reunindo a documentação necessária à abertura de sindicância para apurar a conduta do servidor. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

