Regional 22/01/2021 18:06 Diario de Cuiabá MT - Homem é preso por enviar vídeo pornô para menino de 12 anos Mãe descobriu mensagens em celular e acionou a PM, que prendeu o tarado em flagrante A Polícia Militar prendeu, na tarde de quinta-feira (21), um maníaco sexual de 41 anos, na cidade de Paranatinga (373 km ao Sul de Cuiabá). O homem, que não teve o nome divulgado, tinha em seu poder um acervo com muitas fotos pornográficas. Segundo as informações, ele costumava se masturbar e mandava fotos, mensagens e vídeos pelo aplicativo WhatsApp para crianças. Uma das vítimas apurada até o momento é um garoto de 12 anos. A mãe do menino disse à Polícia que estranhou o comportamento do filho e, durante uma conversa, ele confessou. O menino ainda mostrou para a mãe um vídeo enviado pelo acusado para o celular dele, confirmando o crime de estupro de vulnerável.

O homem teria chamado o menino até a casa dele para consertar o celular. Chegando lá, tirou a bermuda dele e começou a acariciar suas pernas e seu órgão genital. Segundo a denúncia, o garoto saiu correndo e começou a ter comportamentor estranho em casa. Logo em seguida, o acusado mandou um vídeo com cenas de masturbação para o celular do menino, que foi flagrado pela mãe. A mulher acionou a Polícia Militar, que prendeu o acusado, e ainda oficializou a denúncia contra ele, autuado em flagrante pela Polícia Civil. Em buscas, os policiais o encontraram no alojamento de uma empresa em que ele trabalha. No celular do acusado, a Polícia encontrou mais material pornográfico.

