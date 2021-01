Regional 23/01/2021 16:05 MÁRIO ANDREAZZA REPORTER-MT Juina: Motor de trator explode e trabalhador rural morre queimado gritando por socorro Alírio Bohler tinha 84 anos e ainda trabalhava em sua propriedade localizada na BR 174, em Juína, onde sofreu o trágico acidente nessa quinta-feira (21). O sitiante Alírio Bohler, 84 anos, morreu queimado e gritando por socorro durante a tarde da última quinta-feira (21) enquanto operava um trator em sua propriedade, na BR-174, Juína (734 km da Capital). O veículo pegou fogo o idoso ficou preso. Testemunhas acionaram a Polícia Militar (PM), que isolaram o local do acidente e comunicou o fato à Polícia Civil e à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec), responsáveis pelos procedimentos no andamento da ocorrência. De acordo com as testemunhas, Alírio trabalhava no local até que em determinado momento houve um estouro, parecendo uma explosão. Ao correrem para ver o que tinha acontecido, os funcionários encontraram o veículo tomado pelo fogo e o patrão em meio às chamas gritando por socorro. Algumas pessoas teriam tentado jogar água no veículo no intuito de diminuir o incêndio, mas não conseguiram. Os peritos analisaram as condições em que o cadáver carbonizado foi encontrado e ainda o veículo que pegou fogo, para verificarem as causas do acidente. Em seguida, o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por exame de necropsia que vai determinar a causa clínica da morte. Os investigadores acompanharam o trabalho da perícia, ouviram testemunhas e abriram inquérito para apurar as causas e circunstâncias da morte. O laudo técnico, com informações que darão base às investigações, será emitido pela perícia nos próximos dias e dará direção à apuração dos fatos.

Voltar + Regional