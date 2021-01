Regional 23/01/2021 16:13 G1MT SORRISO: Barco com família que tentava atravessar rio Teles Pires afunda, sogra morre e genro está desaparecido Segundo o Corpo de Bombeiros, um jovem, genro da mulher que faleceu, está desaparecido. A equipe faz buscas para localizá-lo. Um barco com pelo menos 7 pessoas da mesma família virou no Rio Teles Pires, em Sorriso, e uma mulher de 57 anos morreu afogada neste sábado (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, um jovem, genro da mulher que faleceu, está desaparecido. A equipe faz buscas para localizá-lo. De acordo com o subtenente Gessil Silva, do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada no final da manhã e os mergulhadores fazem buscas na região. A mulher já estava sem sinais vitais quando os bombeiros chegaram no local. Eles encaminharam duas pessoas para o Hospital Regional de Sorriso e, em seguida, chegaram mais três, sendo que um deles é um bebê de 4 meses e a mãe dele. Segundo o subtenente, as pessoas tentavam atravessar o rio de uma única vez. A água está turva e imprópria para banho. As buscas pelo jovem que está desaparecido continuam.

Voltar + Regional