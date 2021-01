Regional 26/01/2021 07:28 G1MT Sorriso: corpo de jovem que desapareceu em rio após barco afundar é encontrado Foto: Divulgação O corpo do jovem que desapareceu no Rio Teles Pires, em Sorriso, no último sábado (23), após o barco que ele estava afundar, foi localizado pelo Corpo de Bombeiros, com a ajuda de um cão farejador, nesta segunda-feira (25). O irmão da vítima foi preso suspeito de estar embriagado e pilotar a embarcação com excesso de passageiros. Ele foi ouvido na delegacia e liberado após pagar fiança. A mãe dele também morreu afogada. Conforme o boletim de ocorrência, o barco transportava 12 pessoas. A maioria era da mesma família, inclusive haviam crianças, entre elas um bebê de quatro meses. De acordo com os bombeiros, as buscas pelo corpo do jovem estavam sendo feitas desde o dia do desaparecimento. Já nesta segunda-feira, na primeira passada com o cão pelo rio, foi encontrado o corpo. A vítima estava próximo a um barranco. De acordo com o subtenente Gessil Silva, do Corpo de Bombeiros, a mãe do piloto, Elenir Aparecida Trizotti de França, já estava sem sinais vitais quando os bombeiros chegaram no local. Eles encaminharam duas pessoas para o Hospital Regional de Sorriso e, em seguida, chegaram mais três, sendo que um deles é um bebê de 4 meses e a mãe dele. Segundo o subtenente, as pessoas tentavam atravessar o rio de uma única vez. A água está turva e imprópria para banho.

