Regional 26/01/2021 14:24 GUARANTÃ DO NORTE: Fugitivo de unidade prisional do Pará é recapturado pela Polícia Civil Homem tem condenação de 18 anos por estupro de vulnerável e foi localizado em casa de um familiar Um foragido da Justiça do estado do Pará foi preso na manhã desta terça-feira (26.01) pela Polícia Civil de Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá). O fugitivo foi recapturado no bairro Aeroporto, após ser localizado pelos policiais civis na casa de um familiar. O homem tem condenação de 18 anos por estupro de vulnerável e cumpria pena em unidade prisional no município de Itaituba, no sudeste no Pará, de onde fugiu na saída temporária do Natal concedida pela Justiça. Ele foi encaminhado à delegacia de Guarantã do Norte e depois ficará á disposição da Justiça para posterior recambiamento à cidade de origem.

