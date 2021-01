Regional 27/01/2021 05:36 G1MT Prefeitura proíbe venda de bebidas alcoólicas em todos os comércios e consumo em locais públicos em Juína Até esta terça-feira (26), Juína registrava 1.704 casos confirmados de Covid-19 e 54 mortes em decorrência da doença. Foto: Assessoria/ Prefeitura de Juína-MT A Prefeitura de Juína, editou um decreto com novas medidas de prevenção à Covid-19. Nas novas regras, está proibida a venda ou distribuição de bebidas alcoólicas em bares, botecos, lanchonetes, restaurantes, mercados, supermercados, padarias e em todos os locais que operam dentro dos supermercados, mercados e pesque e pague, e os carrinhos/trailers de comidas em geral. Conforme o decreto, também está proibida a venda por meio de ambulantes, lojas e casas que comercializem bebidas (distribuidoras) ou em qualquer estabelecimento comercial radicado no município no período de sete dias a partir desta terça-feira (26), podendo ser prorrogado por igual período. As praças e parques poderão ser utilizados pela população em geral, mas não será permitido o acesso sem o uso de máscara de proteção facial, utilização dos espaços destinados as crianças (Playground), quadras de esporte e também está vedado o consumo de bebidas alcoólicas nas praças e vias públicas. No município, também está suspenso eventos em geral, tais como as atividades comerciais, privadas, recreativas, particulares, ainda que realizadas em âmbito domiciliar e residencial, seja em área rural ou urbana, que envolvam qualquer tipo de aglomeração de pessoas, em especial, salão de festas, casas de festas, evento festivo, aniversários, noivados, casamentos, bodas, festa de laços, instâncias e pousadas recreativas, aras clubes, debutante, formaturas, colação de grau, confraternizações de quaisquer espécies, churrascos, jantares, almoço festivos e outros similares e conexos, os registros de descumprimento das normas sanitárias são recorrentes. Até esta terça-feira (26), Juína registrava 1.704 casos confirmados de Covid-19 e 54 mortes em decorrência da doença.

