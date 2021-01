Regional 27/01/2021 12:40 Mel Parizzi, TV Centro América Juara: Marido mata mulher depois dela chamar a polícia durante briga O suspeito, identificado como Antônio, de 60 anos, tentou suicídio e foi internado. Um idoso foi preso na manhã desta quarta-feira (27) suspeito de matar a própria mulher em Juara. Segundo a Polícia Civil, o casal estava discutindo e a vítima ameaçou chamar a polícia. Ela chegou a ligar pedindo ajuda, mas acabou assassinada. O suspeito, identificado como Antônio, de 60 anos, tentou suicídio e foi internado. O caso aconteceu por volta de 7h30 em uma residência no bairro Cruzeiro do Sul. Silvana Alves Amaro, de 37 anos, levou vários golpes de faca e faleceu no local. O suspeito, depois de cometer o crime, deu uma facada no próprio tórax na região do coração.Ele foi levado ao hospital municipal e ainda não se sabe sobre o estado de saúde dele. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para necropsia. O caso, até o momento identificado como feminicídio, é investigado pela Polícia Civil.

