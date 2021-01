Regional 27/01/2021 19:13 LUCAS DO RIO VERDE: Casal é preso em flagrante em rodoviária após buscar drogas em Cuiabá para revender Um homem de 40 anos e uma mulher de 20 anos foram presos em flagrante por tráfico de drogas, na madrugada desta quarta-feira (27), quando chegavam à rodoviária de Lucas do Rio Verde (354 km ao norte de Cuiabá). A prisão foi realizada com apoio da Polícia Militar do município, Delegacia de Roubos e Furtos de Nova Mutum e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil. A Delegacia de Lucas do Rio Verde apurou que a mulher teria vindo até a Capital para buscar a droga e depois levar até outra cidade da região norte do estado. Com base nas informações, os dois foram monitorados e nesta madrugada foram abordados quando chegavam à rodoviária de Lucas do Rio Verde. Com eles, os policiais apreenderam um quilo de maconha. Os dois foram encaminhados á Delegacia e autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Veja também sobre LUCAS DO RIO VERDE flagrante rodoviária drogas Voltar + Regional