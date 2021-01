Regional 27/01/2021 19:44 Allan Pereira/RDNews Colider: 2 adolescentes derramam álcool em vítima e ameaçam atear fogo durante assalto Dois adolescentes de 15 e 16 anos (não identificados) foram apreendidos em flagrante por roubo, no Centro de Colíder (a 923 km de Cuiabá), na segunda (25). Eles invadiram a casa de um homem de 24 anos, subtraíram objetos de valor e chegaram a ameaçar atear fogo na vítima durante o assalto. A dupla foi detida pela Polícia Militar. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava em casa quando a dupla anunciou o roubo. Os suspeitos falavam a todo momento que havia um terceiro suspeito do lado de fora. O homem foi amarrado e a residência revirada em busca de objetos de valor. Os objetos foram separados em uma bolsa. Após o roubo, os menorores pegaram um vidro de álcool e derramaram em cima da vítima e ameaçaram atear fogo. A Polícia Militar atendeu a ocorrência. Os militares entraram pelo quintal, viram os dois suspeitos no interior da casa e deram ordem para sair da residência. Os menores se entregaram e foram detidos. A ocorrência não informa sobre a detenção do terceiro suspeito. Os adolescentes foram levados até à Delegacia de Colíder e foram apreendidos em flagrante por ato infracional análogo ao crime de roubo.

