Regional 28/01/2021 07:28 G1 Ônibus interestadual que saiu do nortão de MT pega fogo na BR-060 em Goiás, ocupantes saem ilesos Foto: Reprodução/TV Anhanguera Um ônibus interestadual pegou fogo na manhã de terça-feira (26), na BR-060, em Anápolis, a 55 km de Goiânia. Segundo a empresa Expresso Satélite Norte, 38 passageiros e dois motoristas estavam no veículo, todos desceram a tempo e ninguém ficou ferido. O ônibus fazia o trajeto da cidade de Sinop - Mato Grosso - à capital do Ceará - Fortaleza. De acordo com informações de testemunhas repassadas à TV Anhanguera, as chamas começaram após um dos pneus traseiros do veículo estourar. O fogo foi controlado por equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também prestou apoio. Segundo informações da PRF, não houve interdição do fluxo de veículos em nenhum momento. Por meio de nota, a empresa responsável pela frota informou que todos os veículos passam por rigorosos protocolos de manutenção e uma sindicância interna foi aberta para apurar o ocorrido. A companhia informou ainda que todos que estavam no ônibus seguiram protocolos de segurança e estão bem. Em seguida, foram levados até a rodoviária de Anápolis e embarcaram em outro veículo entre 13h e 14h para seguir viagem.

Voltar + Regional