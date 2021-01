Regional 28/01/2021 11:45 Assessoria | Polícia Civil-MT Homem é preso transportando arma de fogo e munições em rodovia de Juína Uma arma de fogo e 20 munições foram apreendidas no município de Juína (735 km a noroeste de Cuiabá), durante ação integrada da Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrada na tarde de quinta-feira (27.01). Um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. As equipes policiais realizavam trabalho de fiscalização e abordagem veicular nas proximidades na Rodovia BR 174, ocasião em que pararam uma caminhonete Ford Ranger prata. Durante a abordagem, o condutor revelou que estava com uma carabina de calibre 38 especial, bem como apresentou o registro da referida arma de fogo. Ele também portava 20 munições do mesmo calibre. No entanto, por não possuir registro para o porte de arma, o motorista da caminhonete foi detido e encaminhado à delegacia. Após ser ouvido pelo delegado Marco Bortolotto Remuzzi, ele foi autuado em flagrante pelo crime de porte e ilegal de arma de fogo de uso permitido. Conforme o delegado, o registro de arma de fogo não autoriza o cidadão a transportar ou portar arma de fogo. “Os trabalhos conjunto de fiscalizações na região continuarão com objetivo de inibir ações criminosas, além de retirar de circulação, armas de fogo e drogas”, destacou o delegado.

