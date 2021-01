Regional 29/01/2021 06:19 Bolsonaro anuncia agências e brinca que >Sorriso produz mais que França> Adriano Machado Em live transmitida nesta quinta-feira (28), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou a instalação de agências da Caixa Econômica Federal (CEF) nos municípios de Sorriso, Canarana e Campo Novo do Parecis. O anúncio foi feito ao lado do presidente da CEF, Pedro Duarte Guimarães.

Contudo, ao saber que não tinha agências em Sinop, o presidente não perdeu a oportunidade de “alfinetar” o presidente da França, Emmanuel Macron. Bolsonaro já criticou o presidente francês diversas vezes por meio da imprensa, principalmente em questões ambientais, quando Macron citou a devastação da Amazônia.

Na ocasião, ele brincou: “Sorriso não tem agência? Produz mais que a França...”.

Os critérios para a instalação das agências, segundo o presidente da Caixa, são que os municípios mato-grossenses possuem mais de 40 mil habitantes, além da ligação com o agronegócio.

