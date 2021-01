Regional 29/01/2021 18:05 COLNIZA: Investigação esclarece latrocínio e prende quatro pessoas por tráfico; uma delas confessou a morte de caseiro Ação contou com apoio da PM do município e da Polícia Civil de Juína A Polícia Civil de Colniza (1.065 km a noroeste de Cuiabá), em ação integrada com equipes de Juína e apoio da Polícia Militar do município, localizou os responsáveis por um latrocínio ocorrido no dia 25 de janeiro. Os suspeitos foram detidos em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e um deles confessou a morte da vítima. Um grupo criminoso invadiu uma residência na cidade, raptou Wellington Gomes Cunha, de 29 anos, que era caseiro do local, e levou uma caminhonete do proprietário, uma modelo Hillux, além de outros objetos.

Após o roubo, a camionete foi apreendida pela Polícia Civil em Juína e o condutor do veículo preso em flagrante por receptação. Latrocínio A equipe de investigação de Colniza iniciou as diligências para localizar o caseiro da residência roubada, que estava, até então, desaparecido.

Com base em informações coletadas, denúncias e buscas, os policiais civis chegaram ao endereço do possível paradeiro da vítima e entraram na casa, com base em suspeita de cometimento de crime permanente, e localizaram diversas porções de entorpecentes, munições e arma de fogo. Quatro pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas, todas integrantes de um grupo criminoso.

Em interrogatório, um dos suspeitos presos admitiu ter praticado o latrocínio contra Wellington e indicou o local onde estaria o corpo da vítima, que foi localizado em uma área de mata a aproximadamente 10 km do centro da cidade. Os quatro foram autuados em flagrante pelo delegado João Antônio Batista Ribeiro Torres, que responde pelo município de Colniza, pelos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Já o preso que admitiu a autoria do roubo seguido de morte foi indiciado pelo crime. O delegado representará à Justiça pela prisão preventiva dos suspeitos.

