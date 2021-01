Um morre e dois ficam gravemente feridos após caminhonete capotar na rodovia MT-060

O capotamento de um veículo deixou três vítimas na tarde desta sexta-feira (29), na rodovia MT-060, no município de Livramento, próximo a região conhecida como Cinquentinha.



O acidente aconteceu por volta das 14h20. Segundo relato de uma testemunha que estava no local, chovia bastante e o motorista teria perdido controle do carro, derrapado e colidido em um segundo veículo e depois capotado. Um ocupante teria morrido e outros dois estariam agonizando.



O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado para atendimento da ocorrência. O solicitante não soube informar o modelo dos carros envolvidos.