Regional 30/01/2021 04:57 Um fugitivo da Cadeia de Nova Mutum é recapturado A polícia segue as buscas para localizar os outros nove homens que estão foragidos Um reeducando que fugiu da Cadeia Pública de Nova Mutum (239 km ao Norte de Cuiabá) foi recapturado, no final da manhã desta sexta-feira (29.01). A fuga ocorreu nesta madrugada, quando 10 homens conseguiram deixar a unidade por um túnel. O recapturado foi identificado como Kaliu Wender Diniz Fortunato. A polícia segue as buscas para encontrar os outros nove foragidos: Abraão Bento de Melo, Daniel de Souza Vieira, Helom Xavier Viera de Souza, Jonatas de Almeida Gomes, Jhone Santos da Silva, Kaike Keldiri Benedito de Lima Leite, Kewerson Lourenço Rodrigues e Manoel da Silva e Wemerson da Cruz Martins.

