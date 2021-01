Regional 30/01/2021 17:34 Arão Leite/J. Cidade Apiacas: Homem é alvejado a tiro e fica com bala alojada na cabeça Foto: Reprodução Julio Cezar Inácio, de 32 anos foi vítima de uma tentativa de execução na cidade de Apiacás. O crime está sendo investigado pela Polícia Civil, mas muitas informações são mantidas em sigilo para não interferir na elucidação do caso.

Mas o caso ocorrido dia 23 de janeiro, foi em via pública. A vítima transitava de motocicleta quando outro veículo se aproximou e os disparos foram feitos. Julio Cezar ainda correu. A Polícia fez buscas no local do crime e não o encontrou somente muito sangue. Mas logo recebeu informação de que uma pessoa tinha dado entrada no Hospital de Apiacás vítima de ferimentos provocado por disparo de arma de fogo.

O paciente era Julio Cezar foi alvejado no rosto. Levou um tiro no olho esquerdo e conforme informações, a bala ficou alojada na cabeça. Ele foi transferido para o Hospital Regional de Alta Floresta de onde já estava sendo providenciada a remoção à Cuiabá devido ao estado grave.

Quanto ao crime, a Polícia Civil segue investigando quem são os autores e motivação.

Voltar + Regional