MT - Explosão em gasoduto deixa 2 mulheres feridas por pedras lançadas sobre carros

Estilhaços de pedras arremessados pelo deslocamento de gás e ar atingiram carros que passavam pela BR-070

Duas mulheres sofreram ferimentos leves em virtude de estilhaços de pedras que foram arremessados a vários metros de altura após o rompimento do gasoduto Bolívia-Mato Grosso na manhã deste sábado (30), no município de Nossa Senhora do Livramento (42 km de Cuiabá). Elas estavam nos veículos que trafegavam pela BR-070 e foram atingidos por pedras que "voaram" com o impacto das explosões provocadas pelo vazamento de gás natural. A rodovia ficou interditada por algumas horas para o trabalho de inspeção do Corpo de Bombeiros e demais autoridades acionadas para o atendimento da ocorrência.

Apesar do susto, elas sofreu apenas escoriações e foram socorrida por uma equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). Nomes e idade da mulheres não foram divulgados. Imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram que uma casa situada nas proximidades de onde houve o vazamento ficou com o telhado parcialmente destruído.

Inicialmente, ainda pela manhã, uma tenente do Corpo de Bombeiros já havia informado ao FOLHAMAX que vários veículos foram atingidos por uma grande quantidade de pedras de diferentes tamanhos que foram lançadas por causa do deslocamento de ar motivado pelo vazamento de gás. Ainda pela manhã a tenente disse que havia feridos sem gravidade, mas não adentrou em detalhes.

"Vários carros passam aqui e muitos foram atingidos por estilhaços, rochas e muitas pedras que atingiram vários carros e por isso a rodovia foi interditada", relatou a tenente confirmando que alguns ocupantes dos carros atingidos sofreram ferimentos leves. Em relação aos moradores de casas situadas na região e as pessoas que estavam numa mineradora existente no local, ninguém se feriu.

Além do isolamento, os bombeiros vistoriaram casas nas proximidades para veriguar se existia algum risco ou comprometimento das estruturas. "Fizemos o reconhecimento, entramos na casa ao lado para ver se tinha vítimas e agora a empresa precisa fazer o desligamento", disse a tentente ainda pela manhã.

O Governo do Estado divulgou nota no início da tarde afirmando que equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, assim como da Polícia Civil e do Batalhão Ambiental, estiveram no local e disseram que a situação já estava sob controle. No comounciado, anunciou que as forças de segurança estaduais permanecerão no local até que o problema seja totalmente resolvido e que as investigações foram iniciadas ainda neste sábado.

A Âmbar Energia é a empresa responsável pelo gasoduto e divulgou uma informando que um sistema de monitoramento identificou uma perfuração do gasoduto e fechou automaticamente as válvulas de segurança do trecho afetado, interrompendo o fluxo de gás.

NOTA NA ÍNTEGRA

A Gás Ocidente Mato Grosso (GOM) informa que seu sistema de monitoramento identificou uma perfuração do gasoduto e fechou automaticamente as válvulas de segurança do trecho afetado, interrompendo o fluxo de gás. O incidente ocorreu em área rural e o gás não representa risco ambiental.

As autoridades foram imediatamente acionadas e reportaram que não houve vítimas. Equipes da companhia estão a caminho do local para reparar os danos à tubulação.