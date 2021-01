Regional 31/01/2021 05:58 G1MT Polícia prende o 3º dos 10 fugitivos da cadeia de Nova Mutum Daniel de Souza Vieira dormia quando foi encontrado pelos policiais. Daniel de Souza Vieira é o terceiro fugitivo da cadeia de Nova Mutum que já foi recapturado. Ele foi preso na madrugada deste sábado (30), em uma residência no bairro Flor de Pequi. Novamente a polícia recebeu uma denúncia anônima. Os policiais foram até o local e no terreno havia duas casas, a que fica na frente estava abandonada, porém, na residência dos fundos os PM's encontraram a porta encostada. Lá dentro, Daniel dormia em um colchão. Na noite dessa sexta-feira (29), Manoel da Silva também foi recapturado. Ele estava em uma quitinete no bairro Colina 1. Esse foi o segundo fugitivo recapturado e confessou que ajudou a escavar o túnel utilizado para a fuga. Durante a manhã dessa sexta, Kaliu Wender Diniz Fortunato foi o primeiro a ser recapturado. De acordo com a polícia, ele estava escondido em uma chácara da família de um outro detento e que fica a cerca de 5 km de Nova Mutum. Segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), 10 presos cavaram um túnel e conseguiram fugir por uma passagem ao lado do muro da unidade prisional. As buscas pelos outros 7 fugitivos continua.

