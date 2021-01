Regional 31/01/2021 16:38 Gazeta Digital Nova Mutum : Ônibus com 39 passageiros tomba nas margens da BR-163 Djeferson Kronbauer/Power Mix Ônibus com 39 passageiros tombou nesta manhã de domingo (31), no km 562 da BR-163, em Nova Mutum. Informações preliminares dão conta que o ônibus vinha do Maranhão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo informações da concessionária Rota do Oeste, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada às 11h08. Ao chegar no endereço indicado, encontraram um ônibus MB O400 tombado, no acostamento da via.

A equipe de resgate socorreram os 39 ocupantes do ônibus. Motoristas que passaram pelo acidente relataram que eles precisaram sair pelas janelas. Todos assinaram termo de recusa de encaminhamento médico, pois não tiveram ferimentos.

O tipo e as causas do acidente serão apontadas por laudo da PRF.

Voltar + Regional