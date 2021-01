Regional 31/01/2021 16:43 Nara Assis | Sesp-MT Sete fugitivos da Cadeia de Nova Mutum já foram localizados Todos foram encontrados na cidade de Nova Mutum; Eles passarão por audiência de custódia antes de retornarem à unidade penal Dos 10 reeducandos que fugiram da Cadeia Pública de Nova Mutum (239 km ao Norte de Cuiabá), sete já foram localizados pelas forças policiais do Estado. Neste sábado (30.01), foram encontrados Helon Xavier Vieira de Souza, Jhone Santos da Silva, Kaike Keldiri Benedito de Lima Leite e Keverson Lourenço Rodrigues. Já na noite de sexta-feira (29.01), Manoel da Silva e Daniel de Souza Vieira foram localizados, e durante o dia a polícia encontrou Kaliu Wender Diniz Fortunato. Agora as buscas continuam para localizar Abraão Bento de Melo, Jonatas de Almeida Gomes e Wemerson da Cruz Martins. Todos os fugitivos foram encontrados na cidade de Nova Mutum. Eles passarão por audiência de custódia antes de retornarem à unidade penal. Qualquer informação sobre os três reeducandos que ainda não foram localizados pode ser repassada à polícia, por meio do 190, 197 ou 181. Sobre a fuga A fuga ocorreu na madrugada de sexta-feira (29.01), por meio de um túnel feito pelos 10 homens. O buraco, com aproximadamente dois metros de comprimento por 70 cm de profundidade, foi cavado dentro de uma cela que deu acesso à área externa. Os reparos já foram feitos na cela. Além do registro de boletim de ocorrência junto à Polícia Judiciária Civil (PJC-MT) para investigar o caso, será aberto Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) interno na unidade penal para apurar os fatos.

