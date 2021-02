Regional 01/02/2021 10:32 Gazeta Digital SEM COMANDO: Cuiabá dispensa técnico Allan Aal após acesso à série A Torcedores.com O Cuiabá Esporte Clube decidiu não renovar o contrato com o técnico Allan Aal, que comandou o time no acesso à série A. Ele foi contratado em novembro, após Marcelo Chamusca ir para o Fortaleza. Em nota, o clube afirma que a decisão ocorreu no domingo (31) e em consenso. "(...) o treinador e a diretoria do Dourado decidiram que o melhor para ambos seria o fim do ciclo de trabalho neste momento". Ainda não foi anunciado quem irá comandar o time na Copa Verde e o Campeonato Estadual, além do Campeonato Brasileiro, que começa em maio. Nas redes sociais, os torcedores agradecerem o trabalho do "professor" e especularam sobre os possíveis nomes para assumir o cargo. Confira a nota na íntegra “Sucesso e muito obrigado, professor! É com essa frase que o Cuiabá se despede do técnico Allan Aal e sua comissão técnica. Na tarde deste domingo (31), após conversas e em consenso, o treinador e a diretoria do Dourado decidiram que o melhor para ambos seria o fim do ciclo de trabalho nesse momento. Gratidão, respeito e admiração de ambas as partes, definem essa parceria vitoriosa, que levou à conquista histórica do acesso a Série A do Campeonato Brasileiro de 2021. “Serei eternamente grato a todos do Cuiabá e toda sua torcida por esse momento histórico que vivemos juntos. Ficará guardado para sempre no meu coração”, declarou o técnico Allan Aal, em sua despedida do clube. O Cuiabá e toda sua torcida desejam ao profissional uma sequência vitoriosa em sua carreira. Cuiabá Esporte Clube”

