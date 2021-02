Operação apreende 53 motocicletas e 136 notificações em Peixoto de Azevedo

Realizada em nove cidades e um distrito da região assistida pelo 15º Comando Regional de sexta-feira a domingo (29 a 31.01), a Operação Duas Rodas resultou na apreensão de 53 motocicletas, 136 notificações expedidas e 633 pessoas abordadas.

O comandante regional, tenente-coronel James Jacio Ferreira explica que o objetivo da iniciativa foi o combate direto aos crimes de roubo, furto, tráfico de droga, acidentes de trânsito e homicídios, devido o uso de motocicletas nessas ações criminosas.

“Intensificamos o trabalho já realizado no dia a dia e fortalecer a sensação de segurança nas cidades do Nortão. A motocicleta ainda é um dos principais veículos usado nos principais crimes pela facilidade na fuga. As apreensões estão relacionadas a vínculos com crimes e irregularidades na documentação”.

Somente na cidade de Peixoto de Azevedo, 120 pessoas foram abordadas, 31 motos apreendidas e 99 notificações de trânsito. Fazem parte da regional Peixoto de Azevedo, Novo Mundo, Guaratã do Norte, Nova Guarita, Itaúba, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Matupá e Distrito de União do Norte.