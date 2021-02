Regional 02/02/2021 06:37 Arão Leite/J. Cidade NOVA BANDEIRANTES: Coronel fala sobre prisão de traficante e lamenta soltura expedida pela Justiça Foto: Divulgação Muitas abordagens, veículos recolhidos, notificações aplicadas e pessoas presas. Foi assim uma operação das Forças de Segurança em Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde na semana passada. Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros ficaram três dias naquela região e o resultado, segundo analisou o tenente coronel da PM, João Paulo, foi bastante positivo. Ele só se mostrou frustrado porque uma das pessoas detidas com maconha e pasta base de cocaína já está solta.

O suspeito é conhecido pela alcunha de Fagulho. “Através de uma pessoa detida durante a operação e encontrada com droga, soubemos desse suspeito. A Polícia Civil também já fazia um trabalho de investigação e denúncias apontam que ele seria o principal comercializador e fornecedor de droga no Japuranã, vendendo para a região de Nova Bandeirantes. Nós fomos atrás e o prender. Tinha droga no carro dele e na casa. Mas infelizmente a informação que chega é que já conseguiu alvará de soltura, mesmo diante de tanto entorpecente e dessas informações”, lamentou o oficial que é comandante do grupamento da Força Tática.

