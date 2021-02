Regional 02/02/2021 07:11 Redação I Nativa News Homem com mandado de prisão por furto e homicídio é preso em Sinop Foto: Reprodução A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop cumpriu na tarde de ontem segunda-feira (1) um mandado de prisão em desfavor de um homem de 42 anos. O suspeito foi detido no bairro São Cristóvão II, em Sinop (300 km de Alta Floresta). O mandado expedido em 19 de janeiro de 2021 pela 3º Vara Criminal da Comarca de Sinop se refere a uma execução de pena, sendo que o suspeito responde por 03 (três) processos por furto e 01 (um) por homicídio, todos ocorridos nas cidades de Sorriso e Sinop. O homem será encaminhado à Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (Ferrugem), onde aguardará outras determinações da justiça. Com assessoria

