Regional 03/02/2021 07:23 Cuiabá negocia contratação do técnico Tiago Nunes ex - Corinthians Site diz que Tiago Nunes se interessou pela proposta; conversas seguem em andamento O site Globo Esporte informou nesta terça-feira (2) que o Cuiabá está negociando a contratação do técnico Tiago Nunes, ex-Corinthians e Athlético Paranaense. A ideia, do clube é ter um treinador de peso para não fazer feio na Série A do Campeonato Brasileiro, que começa em maio. Segundo o site, Tiago inclusive se interessou em saber mais sobre a cidade e da estrutura do clube. Antes de fazer sucesso nacionalmente, Nunes teve passagem pelo futebol mato-grossense, treinando o Luverdense em 2010. Ainda conforme o Globo Esporte, a negociação com Nunes começou antes mesmo do fim do contrato com o treinador Allan Aal, que deixou o clube após a conquista do acesso à Série A. A negociação faz parte da movimentação do time mato-grossense para jogar a elite do futebol brasileiro. Nesta segunda-feira (1º), o clube anunciou a saída de 11 jogadores. Deixaram o Dourado os laterais Lucas Ramon, Lenon e Romário, os zagueiros Eduardo Kunde e Ednei, os volantes Jean Patrick, Nenê Bonilha, o meia Felipe Ferreira, e os atacantes Yago, Willians Santana e Perdigão. Em nota, o Cuiabá afirmou que a saída dos jogadores foi motivada pelo fim da contrato entre ambas partes, além de outros que voltaram de empréstimos aos seus devidos clubes de origem. O Cuiabá terminou a Série B em quarto lugar com 61 pontos. O time teve 17 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. O campeonato foi vencido pela Chapecoense.

