Regional 03/02/2021 08:44 Assessoria/Polícia Civil-MT Guarantã do Norte: jovens investigados por tentativa de homicídio ligada ao tráfico são presos Foto: Divulgação Dois jovens envolvidos em uma tentativa de homicídio ocorrida em dezembro do ano passado, em Guarantã do Norte, foram presos no último fim de semana, em cumprimento a mandados deferidos pela Comarca local. Os dois suspeitos, de 19 e 21 anos, são envolvidos no tráfico de drogas na cidade, e investigados pela tentativa de homicídio ocorrida no bairro Santa Marta. De acordo com a investigação da Delegacia de Guarantã do Norte, a vítima foi atingida por golpes de pedaço de madeira e tijolos e um dos suspeitos teria tentado passar com uma motocicleta sobre a vítima, que conseguiu fugir. A equipe de investigadores apurou que o crime ocorreu em decorrência de dívidas da vítima com traficantes e acabou sofrendo um suposto 'salve' por descumprir as ‘regras’ do grupo criminoso.

Veja também sobre Guarantã do Norte tentativa de homicídio tráfico de drogas Investigação Voltar + Regional