Prefeito proíbe consumo de tereré em cidade de Mato Grosso

O prefeito de Poconé (104 quilômetros de Cuiabá), Atail Marques do Amaral (Tatá Amaral), decidiu proibir o consumo de tereré (ou similar) em locais públicos da cidade, como forma de conter a propagação do novo coronavírus. O decreto é do último dia 28 de janeiro e já está em vigor na cidade.

"Fica expressamente proibido o consumo de tereré ou similar, seja de forma individual ou compartilhada em locais públicos", diz trecho do decreto nº 009 de 28 de janeiro de 2021, assinado pelo prefeito.



Além disto, o gestor ainda proibiu qualquer atividade de lazer ou evento que cause aglomeração, tais como shows, música ao vivo, cinema, teatro, casa noturna e congêneres, festas e confraternizações familiares e congêneres, ainda que realizadas em âmbito domiciliar, com intensa e especial fiscalização pelos agentes fiscais, inclusive com apoio policial.



Foram liberados eventos sociais com no máximo 20 pessoas, respeitado o limite de 50% da capacidade máxima do local, tendo como base o metro quadrado e o espaçamento de 1,5 m (um metro e meio) entre elas.