Regional 04/02/2021 06:37 Governo vai abrir 20 leitos de UTI com recursos próprios; equipamentos do Ministério da Saúde vão para o Amazonas Leitos já haviam sido desabilitados pelo órgão federal no ano passado Foto por: Christiano Antonucci O Estado de Mato Grosso foi notificado pelo Ministério da Saúde, em novembro de 2020, para devolver 10 equipamentos de Unidades de Terapia Intensiva para tratar pacientes da Covid-19, que estavam instalados no Hospital Estadual Santa Casa. Esses leitos já haviam sido desabilitados pelo órgão federal no ano passado, porque a média de internação de pacientes com coronavírus à época da solicitação estava em torno de 30%. Os equipamentos, que são alugados pelo Ministério, ainda estão no Hospital e serão remetidos pelo órgão para socorrer o Estado do Amazonas. Vale destacar que na época da desabilitação desses leitos, o Estado, com recurso próprio, para manter o atendimento, habilitou mais 30 leitos de UTI no Hospital Metropolitano, que é a referência no tratamento e combate ao Coronavírus. Passando de 40 leitos de UTI para 70. Ou seja, nenhuma perda para a população. O trabalho para garantir o atendimento à população de Mato Grosso continua e, na próxima semana serão abertos 20 novos leitos de UTI, sendo 10 no Hospital Estadual Santa Casa e 10, no Metropolitano, todos exclusivos para tratar pacientes com Covid. Lembramos ainda que o Governo de Mato Grosso empresta os equipamentos de UTI adquiridos no ano passado para diversos municípios, como é o caso de Cuiabá, que utiliza 10 aparelhos fornecidos pelo Estado para atendimento aos pacientes da Covid-19.

