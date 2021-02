Regional 04/02/2021 07:59 Visão Notícias Sinop: Três pessoas morrem em confronto com a PM Três homens foram baleados e acabaram morrendo durante uma troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada desta quinta-feira (04). O confronto ocorreu em uma residência no bairro Bom Jardim, as margens da MT 140. De acordo com informações do boletim de ocorrência elaborado pela PM, os militares receberam denúncias que bandidos estavam se preparavam para praticarem roubos no munícipio. Os policiais conseguiram identificar a casa e as pessoas que estariam planejando dos crimes. Foi realizado a campana em frente à casa e quando um dos bandidos estava saindo houve o confronto e a troca de tiros. Foram baleados Pedro Rodrigues de 23 anos, Renan Leite de Souza de 23 anos e uma terceira pessoa não identificado. Os bombeiros foram acionados e conseguiram prestar atendimento aos baleados, mas eles não resistiram e faleceram. Com os criminosos a Polícia Militar apreendeu uma pistola calibre 380, uma pistola calibre .45 e um revólver calibre 32.

Voltar + Regional