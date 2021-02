Regional 04/02/2021 17:37 Casal membro de organização criminosa é rendido com revólver e droga na rodoviária de Colniza Policiais da 11ª Companhia de Colniza interceptaram nesta quarta-feira (03.02) um casal, membro de uma organização criminosa, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Segundo a ocorrência, o homem e a adolescente - sua namorada - seguiam para Colniza em um ônibus intermunicipal saído da cidade de Aripuanã. O casal foi abordado na rodoviária, logo que desceu do ônibus. Na bolsa do homem foram encontrados um revólver calibre 38 com três munições, porções de maconha e trouxas de cocaína. Já na mala da adolescente estavam cinco tabletes de maconha. A dupla estaria envolvida em uma quadrilha especializada em roubo de caminhonetes. Em uma das ocorrências, a vítima, um homem, teria morrido na ação criminosa. Na ocasião, o suspeito foi pego com uma Hillux, na cidade de Castanheira.

