Regional 05/02/2021 06:31 Agência Brasil Copa Verde: Cuiabá e Vila Nova abrem duelo das quartas nesta sexta (5) © Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados Cuiabá-MT e Vila Nova-GO fazem o jogo de ida das quartas de final da Copa Verde a partir das 20h (horário de Brasília) desta sexta-feira (5), na Arena Pantanal, em Cuiabá. A TV Brasil transmite a partida ao vivo. Recém-promovido à elite do futebol brasileiro, o Cuiabá será comandado pelo técnico interino Franco Muller. O técnico que comandou o time na reta final da Série B, Allan Aal, anunciou a saída do clube na última segunda-feira (1). Cinco atletas das categorias de base, o atacante Yan Roseno, o meia Paim, os laterais Sansão e Santos e o zagueiro Luís Otávio, foram promovidos ao grupo principal nessa semana para a disputa da Copa Verde. O meia Bruninho, 20 anos, foi apresentado nessa semana pelo clube e está à disposição para o jogo desta sexta. Ele disputou o último Campeonato Mineiro e a Série D do Brasileiro pelo Tupynambás-MG, tendo realizado 17 jogos e anotado dois gols. O Cuiabá, que busca o tricampeonato da competição, se garantiu nas quartas de final ao vencer em jogo único a Aparecidense-GO por 2 a 1, na Arena Pantanal. O jogo da volta será na segunda-feira (8), em Goiânia, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, às 16h. Quem se classificar vai enfrentar na semifinal o vencedor do duelo entre Brasiliense-DF e Atlético Goianiense

