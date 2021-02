Regional 05/02/2021 08:05 Nortão Online COLIDER: Motorista perde o controle do veículo e bate em muro de residência Foto:Nortão Online Uma jovem foi encaminhada inconsciente ao hospital regional de Colíder na noite de ontem, após bater o carro que conduzia no muro de uma residência. Ela trafegava pela avenida Paraná, quando perdeu o controle do veículo, que acabou derrubando o portão de uma casa e parte do muro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conduziu a jovem, desacordada, para a unidade hospitalar. Ela não aparentava nenhum corte ou fratura. Ainda não se sabe se ela sofreu um mal súbito ou desmaiou devido ao impacto do acidente.

