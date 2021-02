Regional 05/02/2021 11:03 Thalyta Amaral/Gazeta Digital Sinop e Lucas do Rio Verde cancelam Carnaval de 2021 Chico Ferreira As prefeituras de Sinop e Lucas do Rio Verde anunciaram o cancelamento do Carnaval este ano. Em Sinop foi suspenso o feriado em si, já em Lucas do Rio Verde estão proibidas as festas no período de 12 a 16 de fevereiro. A medida segue o decreto estadual, que alertou para o aumento dos casos de covid-19 em Mato Grosso. Na terça-feira (2), a Prefeitura de Sinop publicou o decreto suspendendo o ponto facultativo no dia 16 de fevereiro. Na data os serviços públicos funcionarão normalmente. A medida também atendeu a um pedido dos empresários da cidade, para que eles possam recuperar o prejuízo acumulado em 2020 e também utilizar serviços dos órgãos públicos. Em Lucas do Rio Verde, a prefeitura cancelou os eventos carnavalescos entre 12 e 16 de fevereiro. As festas que já haviam sido autorizadas pelo Executivo tiveram o alvará revogado. Em caso de descumprimento, a pessoa poderá pagar multa de até R$ 1.210,03. Se houver reincidência, o valor da multa será o dobro.

