Comarca de Nova Monte Verde abre processo seletivo para conciliador

Começam na próxima segunda-feira (8) e prosseguem até o dia 26 de fevereiro as inscrições para o processo seletivo para cadastro de reserva e credenciamento de um conciliador da Comarca de Nova Monte Verde (944 Km de Cuiabá). O edital n. 01/2021/DF/NMV, que rege a seleção foi assinado pelo juiz-diretor do Foro, Dante Rodrigo Aranha da Silva.

O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da função de conciliador do Juizado Especial Cível e Criminal, Vara Única e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca.

Interessados devem se habilitar, mediante prévia inscrição, para prova de múltipla escolha. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente, por meio do Setor de Protocolo do Fórum da Comarca de Nova Monte Verde, no endereço Rua Rondonópolis, nº. 40, Centro, no período de 08 a 26 de fevereiro de 2021, das 13h às 19h, mediante preenchimento do formulário constante do Anexo I, disponibilizado no site do Tribunal (www.tjmt.jus.br – serviços – credenciamento).

Será disponibilizada no átrio do Fórum da Comarca de Nova Monte Verde e no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br/servicos/credenciamento, até o dia 05/ de março de 2021, a lista com as inscrições preliminarmente deferidas, considerando-se indeferidas as que ali não constarem.

O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de prova objetiva, que conterá 50 questões de múltipla escolha, tendo cada uma cinco alternativas de respostas, das quais apenas uma será considerada correta.

A Prova Objetiva será aplicada na data provável de 28 de março de 2021, das 08h às 12h, nas dependências da Escola Municipal Roberto José Ferreira, localizada na Avenida Manoel Rodrigues de Souza, Centro, Nova Monte Verde.

É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau inclusive, de magistrado ou de servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça.

Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na condição de auxiliares da Justiça, prestando serviço público relevante, sem vínculo empregatício. Responderão pelas contribuições previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Pessoas com deficiência poderão concorrer a 10% das vagas previstas e das que surgirem dentro do prazo de validade do processo seletivo. Além disso, será reservado aos candidatos negros o percentual de 20% das vagas oferecidas.

O conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, pelas suas atuações em favor do Estado, observando-se o teto máximo correspondente ao subsídio do cargo efetivo de Técnico Judiciário, previsto na Classe A, Nível I (R$ 2.692,71).

Para outras informações acesse AQUI o edital, que contém ainda a ficha de inscrição, declaração de relação de parentesco e conteúdo programático para a seleção.