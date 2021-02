Regional 06/02/2021 06:48 PARANAITA: Depois de discussão, homem atira em desafeto e é detido com arma de fogo durante fuga A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 0800.65.3939. Policiais do 4º Pelotão de Paranaíta (a 851 km de Cuiabá) prenderam nesta quinta-feira (04.02), um homem, 52 anos, por tentativa de homicídio. Um segundo suspeito de 25 anos, foi detido por cumplicidade no crime. A tentativa de homicídio tinha ocorrido a poucos minutos na Balsa do Cajueiro e a vítima, um homem de 42 anos, havia sido levado para a unidade de saúde da cidade. Com a identificação do suspeito que estaria em uma caminhonete de carroceria de madeira, os policiais saíram em diligência. No percurso, o denunciado foi identificado e estava na companhia de um passageiro que dispensou uma espingarda calibre 32 antes de serem abordados. Na abordagem, os policiais encontraram dentro do veículo três cartuchos intactos. Os militares foram até o hospital, na conversa com a vítima que estava consciente, contou ter ocorrido uma discussão com o acusado que é proprietário de outra balsa. A situação já tinha sido apaziguada, mas o homem mesmo de longe disparou a arma na sua direção o acertando nas costas. Depois de passar seu depoimento, ele encaminhado ao Hospital Regional de Alta Floresta.

