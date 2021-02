Regional 07/02/2021 08:00 Show de Noticias JUARA: Atirador mata dois homens com tiros na cabeça em lanchonete durante a madrugada Foto: Show de Noticias Dois homens foram assassinados na madrugada desse domingo, dia 06 de janeiro de 2021, nas proximidades da lanchonete da Ponte do Rio Arinos, na MT 325, Rodovia do Vale, saída para a MT 170. Segundo informações, os dois são ex-moradores de Juína e estavam parando por Juara. Segundo Perrone, proprietário da Lanchonete, um deles chama-se Jean Pablo, vulgo Tolete, estava trabalhando na lanchonete há cerca de 20 dias. O outro, também segundo Perrone, chama-se Renato, vulgo Nego Drama, o mesmo que foi atingido por uma facada na briga, fato ocorrido na Praça dos Colonizadores no dia 30 de outubro, chegou na Lanchonete por volta das 18 horas e por lá permaneceu até ser assassinado. De acordo com a senhora Ana Paiva, perita da regional da Politec de Juína, os dois homens foram alvejados com um tiro na nuca cada um, que saíram na parte frontal da cabeça, disparados a queima-roupa, e, aparentemente disparados de uma arma calibre 38, já que não ficaram capsulas deflagradas no local. Perrone não soube precisar, mas acredita que tudo aconteceu por volta da 01 hora da madrugada, no exato momento em que ele chegava de uma festa e que viu dois homens em uma moto, que efetuaram os disparos e depois saíram em disparada, tomando rumo ignorado. Os corpos serão periciados pelo médico legista Dr. Carlos Braga Neto, que irá retirar os projeteis, para dirimir a dúvida se partiram de apenas uma arma ou duas.

