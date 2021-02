Regional 07/02/2021 08:57 Walter Quevedo, TV Centro América ´Gatos´ de energia causaram prejuízo de R$ 58 milhões em MT em 2020 Foto: Ari Melo/ TV Gazeta Os ‘gatos’ de energia causaram um prejuízo de R$ 58 milhões em Mato Grosso em 2020. Segundo a concessionária que fornece energia ao estado, além de ser uma atitude criminosa, fazer tais gambiarras, além perigo, pode gerar prejuízos. Mato Grosso deixou de arrecadar cerca de R$ 58 milhões em Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por causa de furtos de energia elétrica. Foram 185 mil inspeções na rede elétrica em Mato Grosso e 500 gigawatts/hora recuperados. As equipes de fiscalização buscam adulterações que possam burlar o consumo de energia, chamados de ‘gatos’. Em 2020 foram feitas mais de 30 mil inspeções em Rondonópolis na tentativa de encontrar irregularidades que caracterizam o furto de energia. Com a quantidade de energia elétrica recuperada ao longo do ano passado, seria possível abastecer a cidade inteira de Torixoréu por pelo menos 5 meses. Depois que a equipe chega no local, o cliente é avisado que a fiscalização vai ser feita no relógio de luz. Se a irregularidade é identificada, a concessionária ajusta a fiação e emite o valor da energia elétrica desviada para o que morador pague à vista ou parcelado. Em alguns casos, a polícia pode ser acionada.

